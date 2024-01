Volleyball, Regionalliga Große Chance für die SG Langenfeld

Nach dem knappen 3:2-Erfolg gegen den direkten Abstiegskonkurrenten VC Eintracht Geldern stehen die Volleyballerinnen der SG Langenfeld (SGL) in der Regionalliga weiterhin unter Zugzwang. Um den Klassenerhalt so früh wie möglich zu erreichen, sollte sich das Team von Cheftrainer Michael Wernitz auch am Sonntag (16 Uhr, Halle Hinter den Gärten) gegen den VTV Freier Grund durchsetzen. „Den dürfen wir auf gar keinen Fall unterschätzen, es ist ein starker Gegner“, findet der Coach.