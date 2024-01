Volleyball, Regionalliga Wernitz verbietet der SGL den Spaß

Wenn die Regionalliga-Volleyballerinnen der SG Langenfeld (SGL) am Sonntag (16 Uhr, Halle Hinter den Gärten) im ersten Spiel des neuen Jahres 2024 auf den VC Eintracht Geldern treffen, dann richten sie gleichzeitig auch wieder den Blick zurück ins vergangene Jahr. Zwar führte die Mannschaft von Trainer Michael Wernitz in allen drei Sätzen des Hinspiels, doch am Ende zog sie mit 0:3 den Kürzeren. „Was uns im September 2023 passiert ist, darf sich auf keinen Fall wiederholen“, betont Wernitz.