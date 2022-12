Handball, Regionalliga Baup behebt Schwachstelle der SGL

Langenfeld · Der Rückkehrer Antoine Baup bringt dem Langenfelder Handball-Regionalligisten wieder mehr Körperlichkeit in der Abwehr und entlastet Kreisläufer Nils Raschke auch im Angriff. Am Samstag steht für beide ein Heimspiel gegen TuSEM Essen II an.

09.12.2022, 05:15 Uhr

Antoine Baup (am Ball) hatte Langenfeld gen Neuss verlassen, ist nun aber zurückgekehrt und bestreitet am Samstag sein erstes Heimspiel gegen TuSEM Essen II. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Jim Decker