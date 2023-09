Volleyball, Regionalliga Gradmesser für Volleyballerinnen

In der Vergangenheit saß Wernitz in fast jedem Spiel auf der Bank, doch jetzt fällt er ausgerechnet zum Auftakt aus. Schließlich betreut er die deutsche Ü50-Nationalmannschaft der Damen auf einem Turnier in Polen. Stattdessen wird Wernitz von seinem Co-Trainer Mark Nahrstedt in Langenfeld vertreten. Der Chefcoach erklärt: „Mark und ich kennen uns seit vielen Jahren. Am Sonntag wird Mark die Mannschaft gut coachen.“