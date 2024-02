Volleyball, Regionalliga Volleyballerinnen dürfen nicht verkrampfen

Trotz des Sieges gegen die SGL konnte sich der Tabellenletzte Hennen (zehn Punkte) noch nicht in der Regionalliga etablieren. Zwar liegt der Zehnte Köln (elf Zähler) in Sichtweite, aber der Neunte VTV Freier Grund auf dem ersten direkten Abstiegsplatz hat bereits 18 Punkte. Wernitz stellt fest: „Die Tabelle zeigt die extrem schwierige Lage des SC. Deshalb kann Hennen jetzt befreit aufspielen, während wir nicht verkrampfen dürfen. Die größte Gefahr besteht ohnehin darin, den Gegner am Sonntag zu unterschätzen.“