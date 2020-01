Volleyball : SGL-Volleyballerinnen haben Qual der Wahl

Langenfeld Beim Regionalligisten SG Langenfeld sind alle 16 Spielerinnen fit, nur 14 haben Platz im Kader für das Spiel gegen VV Humann Essen am Sonntag. Es ist das direkte Duell zweier Tabellennachbarn, die Heim-Mannschaft steht zwei Punkte und einen Platz vor dem Gast auf Rang vier.

Auch in der Halle Hinter den Gärten wurde es in den vergangenen beiden Wochen still. Während der Feiertage um Weihnachten und Neujahr genehmigte der erfahrene Trainer Michael Wernitz den Regionalliga-Volleyballerinnen der SG Langenfeld (SGL) eine zwei Wochen lange Pause, um die Akkus wieder aufzuladen. Nachdem die SGL in den vergangenen Jahren immer am „Printen-Cup“ des PTSV Aachen teilgenommen hatte, fehlte sie diesmal bei dem Turnier. „Viele Mädels sind verreist oder brauchten einfach etwas Abstand“, erklärt der Coach. „Wir sind jetzt wieder mit viel Lust und Motivation bei der Sache.“ Um allerdings nicht komplett den Anschluss zu verlieren, gab Wernitz seinen Spielerinnen einen kurzen Fitnessplan mit zentralen Übungen für Schulter und Beine mit nach Hause.