Handball : 3. Liga ist für SG Langenfeld noch zu groß

Trainer Markus Becker hat sich bei der SG Langenfeld viele Gedanken gemacht und lässt sich auch von der aktuellen Siegesserie nicht blenden. Die Zielvorgabe für sein Team wird daher nicht geändert. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld In der Handball-Regionalliga steht die SG Langenfeld auf Platz zwei, der Wiederaufstieg ist aber trotz der aktuellen Siegesserie kein Thema. Dennoch stehen entscheidende Wochen an, unter anderem beim Finalturnier des DHB-Amateurpokals in Hamburg. Nun kommt aber erst einmal Schlusslicht Dinslaken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Moritz Löhr

Die unfreiwillige „Coronavirus-Pause“ kam Markus Becker ganz gelegen. Ein paar „Wehwehchen“ hätten seine Regionalliga-Handballer der SG Langenfeld (SGL) am vergangenen spielfreien Wochenende auskurieren können. „Wir haben mit Abstand die meisten Spiele der Liga in den Knochen, von daher tat es gut, mal etwas Pause zu haben“, sagt der Trainer der formstarken Grün-Weißen. Nun, mit dem Heimspiel gegen das Schlusslicht MTV Rheinwacht Dinslaken am Samstag (Anwurf 18 Uhr, Halle Konrad-Adenauer-Gymnasium), nimmt der Tabellenzweite wieder Fahrt auf. Es folgen die entscheidenden Wochen der Saison.

Und das in zweierlei Hinsicht. Im DHB-Amateurpokal steht am 4. April in Hamburg das Halbfinale gegen die MSG HF Illtal an, ein mögliches Finale würde einen Tag später im Vorfeld des DHB-Pokalfinales in der Barclaycard-Arena stattfinden. In der Liga mischt das Becker-Team nach seiner Serie von sechs Siegen in Folge munter in der Spitze mit. Noch ist der TuS Opladen (29:7 Punkte) acht Zähler von der SGL (21:13) entfernt. Das könnte sich aber ändern.

Info Sebastian Pagel verlässt die SGL am Saisonende Beschlossen Sebastian Pagel wird die SGL am Saisonende verlassen. Aufgrund der beruflichen Herausforderungen bei der Polizei sei „ein geregelter Trainingsbetrieb für Sebi“ nicht möglich, teilte die SGL mit. Offen Ob Sebastians Bruder Chris bleibt, steht hingegen noch nicht fest. Die Zukunft des Spielmachers, der ebenfalls bei der Polizei angestellt ist, soll sich kurzfristig entscheiden.

Zum einen hat die SGL aufgrund der durch die Ausbreitung des Coronavirus’ abgesagten Partie am vergangenen Wochenende gegen den HC Weiden noch ein Spiel in der Hinterhand (Nachholtermin offen). Zum anderen folgt am Samstag, 14. März (19.15 Uhr) das direkte Duell in Opladen. Greift der Absteiger also nicht nur nach dem Pokal, sondern auch noch nach der Meisterschaft? Becker bremst: „Das Thema war mal ganz kurz da, aber wir haben es im Keim wieder erstickt“, sagt der Coach. Ohnehin – aufsteigen möchte in Langenfeld niemand. „Wir werden nicht für die 3. Liga melden“, betont der Sportliche Leiter Dennis Werkmeister. „Wir wollen keine Fahrstuhlmannschaft sein. Langfristig ist der Sprung zurück in die 3. Liga sicher ein Ziel. Dafür bauen wir aber gerade erst die Basis.“

Nach diesem Maßstab bastelt Werkmeister derzeit auch am Kader des neuen Trainers Lars Brümmer, der Becker im Sommer ablösen wird. Und Becker selbst ist bemüht, ablenkende Gedankenspiele von der Mannschaft fernzuhalten. Der Coach fokussiert sich auf den Saisonendspurt, auch er persönlich will einen versöhnlichen Abschied. „Das Ziel bleibt, einen Platz zwischen zwei und sechs zu erreichen“, sagt der Coach zu seinen Ligaplänen. Aufgrund des Pokals schlagen aber „zwei Herzen“ in seiner Brust.

Dennoch: Die Vorbereitung auf Hamburg nimmt der Nordrheinligist erst unmittelbar vor der Reise in den Norden auf. „Die Liga spielt nur insofern da rein, dass wir die Spiele weiterhin positiv gestalten und den Schwung mitnehmen wollen“, sagt Becker. Gleichwohl ist auch dem Coach bewusst, dass nach der beeindruckenden Siegesserie eine Niederlage kein „Hals- oder Beinbruch“ wäre. „Dass es für uns so weitergeht, wage ich mal zu bezweifeln.“