SG Langenfeld vor dem Heimspiel „Nun geht es nur noch um Handball“

Langenfeld · Nach der Karnevalspause will die SG Langenfeld den Kampf um den Klassenerhalt der Regionalliga erfolgreich gestalten. Die Stimmung ist nach dem wichtigen Sieg in Gladbach gelöst. Am Samstag kommt der HC Gelpe/Strombach.

16.02.2024 , 05:15 Uhr

Trainer Markus Becker (rechts) glaubt an den Klassenerhalt der Regionalliga mit den Handballern der SG Langenfeld, wird aber nach dem Saisonende definitiv nicht weitermachen. Gleiches gilt für Trainer Lennart Mentges (links) Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Moritz Löhr und Jim Decker