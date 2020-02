Handball : SGL findet ein Konstrukt für Jung

Wuchtiger Linkshänder auf Rechtsaußen: Dominik Jung bleibt der SG Langenfeld auch in der kommenden Saison der Handball-Regionalliga erhalten. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Rechtsaußen Dominik Jung wollte unbedingt beim Handball-Regionalligisten SG Langenfeld bleiben, als angehender Polizist ist er allerdings zeitlich arg eingeschränkt. Nun ist aber alles geklärt, er kommt so oft er kann und holt einen eventuellen Trainingsrückstand auch bei der Oberliga-Reserve auf. Am Samstagabend geht es daheim gegen den HC Weiden, der siebte Liga-Sieg in Folge soll her.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jim Decker und Moritz Löhr

Ob Dominik Jung auch in der kommenden Saison für die SG Langenfeld (SGL) spielen will, stand nie zur Debatte. Die Frage war: Kann er es auch? „Ich wollte unbedingt hierbleiben. Es ist ein geiler Verein, eine geile Mannschaft“, sagt der Rechtsaußen des Handball-Regionalligisten. Als angehender Polizist ist Jung allerdings zeitlich sehr eingeschränkt und musste mit dem Klub daher „einige Sachen klären“. Anfang des Monats war es vollbracht, die Einigung erzielt. „Ich versuche, so oft zu kommen wie ich kann“, versichert der 22-Jährige, der in der so erfolgreichen Rückrunde zu den Leistungsträgern im SGL-Kader zählt.

„Wir haben ein Konstrukt gefunden, unter dem er weiter bei uns spielen kann“, erklärt der Sportliche Leiter Dennis Werkmeister über den wuchtigen Außenspieler. Im Klartext heißt das: Jung zählt weiter zum Regionalliga-Kader des künftigen Trainers Lars Brümmer, neben ihm spielen aber auch sein jetziger Teamkollege Mathis Pötzsch sowie ein noch nicht bekannter Zugang auf der Rechtsaußenposition. „Wir suchen noch einen dritten Spieler, das ist aber klar kommuniziert”, sagt Werkmeister. Zusätzlich wird Linkshänder Jung bei Werkmeisters zweiter Mannschaft in der Oberliga mittrainieren, um den „Trainingsrückstand aufzuholen“, wie er selbst erklärt.

Zur Person Das ist SGL-Rechtsaußen Dominik Jung Alter 22 Position Rechtsaußen Größe 1,83 Meter Vorherige Vereine Ohligser TV, Bergischer HC (beide Jugend), SG Ratingen (Senioren, 2016 bis 2018) Bei der SGL seit 2018 Beruf Landespolizist (in der Ausbildung)

Es spricht für Jung, dass er trotz seiner überschaubaren Trainingsbeteiligung ein so wichtiger Bestandteil der Mannschaft von Coach Markus Becker ist. Optisch ist der ehemalige Ratinger vielleicht nicht der typische Außenspieler. Positionskollege Pötzsch („Wir ergänzen uns sehr gut“) zum Beispiel passt schon eher in das Schema des schlanken Außenspielers. Doch auch Jung, der gerne „ein paar Kilo abgeben würde”, ist schnell. „Wenn ich einmal in Geschwindigkeit bin, bin ich schwer zu stoppen”, sagt er über seine eigenen Stärken. Das Tempospiel zu forcieren, sei eine seiner Kernaufgaben. „Das klappt derzeit bombe”, beschreibt er knapp.

In der Tat. Nach einer beeindruckenden Serie mit sechs Siegen in der Liga in Folge pirschte sich die SGL aus dem tristen Tabellenmittelfeld auf Rang zwei vor. Im Heimspiel gegen den Tabellen-Neunten HC Weiden am Samstag (18 Uhr, Halle Konrad-Adenauer-Gymnasium) soll Nummer sieben folgen. „Wir haben einfach viel Potenzial und können das derzeit auch abrufen”, sagt Jung, der beim Gedanken an das Miteinander im Klub förmlich ins Schwärmen gerät: „Wir haben richtig Spaß beim Training, beim Spielen, in der Kabine. Die erste und zweite Mannschaft und die Damenmannschaft – alles hängt zusammen.“