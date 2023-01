Handball, Regionalliga Der besondere Zauber des Sports

Der besondere Zauber des Sports ist oftmals nicht die fahrplanmäßige Leistung, sondern die Überraschung. Die Sympathien der Zuschauer gewinnen fast immer die Underdogs, aber das ist ja fast überall so: Man sieht eben lieber David gewinnen, als Goliat. In den vergangenen Jahren nun spielte die Handball-Sparte der SG Langenfeld (SGL) mit dieser Rollenverteilung Ping-Pong. Zweimal stieg das Team aus der Posthornstadt im vergangenen Jahrzehnt in die 3. Liga auf und gehörte dort zu den Zwergen, spielte aber dafür eine Klasse tiefer in der Regionalliga immer oben mit, kratzte zuweilen am erneuten Aufstieg und gewann nebenbei noch zweimal den DHB-Amateurpokal.