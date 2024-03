Vertragsverlängerung im Handball Preissegger bleibt der SGL weiter treu

Der Rückschlag war hart – und möglicherweise schon der letzte Hieb vor dem Knock-out. Die 27:29-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen BTB Aachen ließ den Rückstand der SG Langenfeld auf das nächste Team in der Tabelle der Regionalliga Nordnhein auf vier Punkte anschwellen. Die Langenfelder Handballer um das Trainer-Duo Markus Becker und Lennart Mentges geben die Hoffnung angesichts von sieben ausstehenden Partien und damit 14 zu vergebenen Punkten zwar nicht auf. Klar ist aber auch: Mit jeder Niederlage müssen sich die Posthornstädter ein Stück mehr auf den drohenden Abstieg in die Oberliga einstellen.