Handball, Regionalliga Gottlob beim Heim-Auftakt der SGL in der Zuschauerrolle

Das erste Handball-Wochenende mit Pflichtspielen? Verlief „wechselhaft“ – so jedenfalls urteilt Trainer Christian Paul über das 25:25 der ersten Mannschaft der SG Langenfeld beim MTV Rheinwacht Dinslaken. In der vergangenen Regionalliga-Saison startete sein Team mit einem Sieg gegen den Neusser HV, diesmal blieb es „nur“ bei einem Punkt. „Wir haben im Nachhinein gesehen, dass wir weiter an uns arbeiten müssen“, betont Paul, der mit der Vorbereitung nicht so recht zufrieden ist. Verletzungen, Terminstress: Alles nichts, womit nicht schon einmal ein Team zu kämpfen gehabt hätte. Aber die Auswirkungen lassen sich nicht wegdiskutieren: „Wir sind noch nicht so weit, wie wir sein wollten.“