Handball, Regionalliga : Hambrocks neues Kapitel bei der SGL

Langenfeld Rollenwechsel bei Steffen Hambrock: Dem 29-Jährigen droht wegen eines Knorpelschadens im Knie das Karriereende, doch er könnte bei den Regionalliga-Handballern eine neue Aufgabe übernehmen.

„Es ist nicht so, dass ich keine Lust hätte“, bekräftigt er, schließlich mischt Hambrock seit rund 25 Jahren im West-Handball mit. Und nicht wenige halten ihn für einen der besten Spieler, den die SGL in den zurückliegenden Jahren in ihren Reihen hatte. Doch viel Handballspielen konnte Hambrock in den vergangenen Jahren nicht: Nachdem er zur Saison 2020/21 in die erste Herrenmannschaft der Posthornstädter kam, lassen sich seine Einsätze an einer Hand abzählen. Der vielleicht schönste und zugleich fatalste dürfte das DHB-Pokalspiel gegen Hannover-Burgdorf gewesen sein, als sich Hambrock angeschlagen gegen die Profis auf die Platte stellte – und anschließend zum ersten Mal operiert werden musste. „Ich hätte mir mein Karrieeende fünf Jahre später gewünscht“, sagt Hambrock. Aber mit jedem Einsatz nutzt sich das Gelenk weiter ab, warnen die Mediziner. Vermutlich wäre in wenigen Jahren ein künstliches Knie nötig.