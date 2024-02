Volleyball, Regionalliga SGL fordert Spitzenreiter Aasee

Die Rollen sind klar verteilt, denn am Samstag (19 Uhr, Halle Hinter den Gärten) empfangen die Regionalliga-Volleyballerinnen der SG Langenfeld (SGL) als klarer Außenseiter den Tabellenführer SV Blau-Weiß Aasee. „Es ist schon so, dass unsere Spielerinnen großen Respekt geäußert haben“, stellt SGL-Chefcoach Michael Wernitz fest. „Auf jeden Fall stellt Aasee die volleyballstärkste und auch am besten ausgebildete Mannschaft der gesamten Regionalliga West. Die Aufgabe wird für uns auch deshalb anspruchsvoll, weil Aasee über viele große und gefährliche Spielerinnen verfügt, die schwer zu verteidigen sind.“