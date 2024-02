Volleyball, Regionalliga SGL beweist ihre hohe Motivation

In dieser Woche bereiteten sich die Langenfelderinnen in ihren intensiven Trainingsarbeiten akribisch vor. Während sich die zuletzt am Knie verletzte Mittelblockerin Inga Maus wieder zurückmeldete, fehlte die erkrankte Mittelblockerin Mara Tillmann. Der Cheftrainer war erstaunt: „Dass elf von zwölf Spielerinnen am Rosenmontag zum Training kommen, habe ich in den letzten Jahren nicht so häufig erlebt. Es war eher der Fall, dass die Mädels stattdessen Karneval gefeiert haben. Die hohe Beteiligung drückt jetzt auch die hohe Motivation aus.“