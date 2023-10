Volleyball, Regionalliga SGL vor dem schwierigsten Spiel

Sicher ist jedenfalls, dass die SGL am Sonntag wieder jede Menge Unterstützung gebrauchen kann. So zog sie in den vergangenen Regionalliga-Spielzeiten häufig gegen die Düsseldorferinnen den Kürzeren. „Wir haben fast immer schlecht ausgesehen, sodass wir entweder mit 0:3 oder mit 1:3 verloren haben“, erinnert Wernitz. „Bisher hatten wir schon vier Spiele, aber die Aufgabe wird am Sonntag unser schwierigstes Spiel sein.“ Nach drei Erfolgen aus den ersten vier Saisonspielen tritt der Dritte Langenfeld (acht Punkte) jedoch mit viel Selbstvertrauen an.