Handball, Regionalliga Schockmoment für Max Guggenmos

Kurz vor 20 Uhr fuhr ein Rettungswagen vor die Sporthalle am Konrad-Adenauer-Gymnasium. Langenfelds Rechtsaußen Max Guggenmos war nahe der Mittellinie mit Gegenspieler Jannis Keull vom Bergischen HC II zusammengeprallt. Eine blutige Angelegenheit: Während Guggenmos mit sechs Stichen am Hinterkopf genäht werden musste, sieht es bei Keull noch übler aus. Er brach sich Nasenbein und Augenhöhle, zudem fehlen ihm zwei Zähne – ein Schockmoment in der gut gefüllten Halle.