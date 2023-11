Handball, Regionalliga Das sportliche Niveau bei der SGL ist gesunken

Die Lage ist so ernst wie seit Jahren nicht. Das erkennt natürlich auch Dennis Werkmeister, der Sportliche Leiter der SG Langenfeld sieht eine „schwierige Situation“. Mit 2:16 Punkten hat das Schlusslicht der Handball-Regionalliga den unmittelbaren Anschluss an die vorderen Plätze bereits verloren. Fünf Spiele, vier davon zu Hause, stehen in diesem Jahr noch an. Werkmeister rechnet die bittere Realität vor: „Wenn wir da nur zwei Punkte holen, können wir für die Oberliga planen.“