Volleyball, Regionalliga : Die Gründe für den Abstieg der SGL-Volleyballerinnen

Vivien Tänzler und Isabelle Pechlof (v.l.) beim Block. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die Langenfelderinnen müssen ab nächster Saison ein Klasse tiefer in der Oberliga antreten. „Uns hat die Beständigkeit gefehlt“, sagt Trainer Michael Wernitz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Fabian Schmitt

Die Entscheidung ist gefallen. Nach enttäuschenden Leistungen verpassten die Volleyballerinnen der SG Langenfeld (SGL) in der Regionalliga West den Klassenerhalt. Als Sechster steht Langenfeld zwei Punkte hinter dem Vierten Gladbeck, der den ersten Nicht-Abstiegsplatz belegt. Dass die SGL nach drei Jahren in der Regionalliga in die Oberliga abrutscht, hat viele Gründe.



Widerstandsfähigkeit Zu selten gelang es der Mannschaft von Trainer Michael Wernitz, über ein komplettes Spiel hinweg Widerstand zu leisten. „Wir hatten ein Kopfproblem“, stellt der Coach fest. „Nach einem guten Start haben wir uns gegenseitig mit unseren Fehlern angesteckt. Auch die Wechsel brachten nichts mehr, weil die Mädels zu stark verunsichert waren.“ Beim SV Wachtberg (1:3) erkämpfte sich die SGL zunächst einen Sieg im ersten Satz, bevor sie völlig einbrach.

Ausfälle Die Langenfelderinnen waren deutlich weniger von der Corona-Pandemie betroffen, als ihre Konkurrenz. Das Team hat kein Spiel aufgrund von Infektionen absagen müssen. Allerdings fielen wichtige Stützen wie etwa Diagonalspielerin Vivien Tänzler wegen beruflicher Verpflichtungen häufig aus. Außenangreiferin Karolin Rulczynski verpasste aus privaten Gründen einen Großteil der Spielzeit. Weil Carina Zandt wegen ihrer Ausbildung zur Physiotherapeutin viele Monate nicht mitmachen konnte, hatte Zuspielerin Monika Litwin keine Konkurrentin mehr.

Annahme Wie in den vergangenen Spielzeiten konnte die SGL erneut ihre Defizite in der Annahme nicht beheben. Durch den Kreuzbandriss von Almedina Hajdarevic war vor allem Christin Nadolski auf der Libero-Position stark unter Druck. Auch Diana Kiss, Sarah Spohr und Ramona Gerke hatten in der Außen-Annahme Schwierigkeiten. „In den entscheidenden Situationen haben wir es nicht geschafft, den Ball nach vorne zu spielen. Wir haben die harten Bälle unserer Gegner einfach nicht in den Griff bekommen“, räumt Wernitz ein.

Mittelblock Der Wechsel der Mittelblockerin Silke Althaus zum Konkurrentin TuS Herten schmerzt nach wie vor, da ihr Abgang sowohl als Führungsspielerin als auch als Leistungsträgerin nicht kompensiert werden konnte. „Die Mädels haben im Block zu viele Lücken gezeigt. Meine Vorgabe, die Diagonale des Gegners zu blocken, wurde nicht erreicht“, sagt der Trainer. Isabelle Pechlof und Sarah Spohr zeigten immer wieder gute Ansätze, aber insgesamt konnten sie Althaus nicht ersetzen.

Angriff Durch starke Offensivaktionen durften die Langenfelderinnen berauschende Abende feiern, wie etwa nach den beiden Erfolgen gegen den Zweiten VV Humann Essen (3:1/3:0). In den Spielen gegen direkte Konkurrenten wie den SC Union Lüdinghausen (0:3) fehlte dem Angriff indes die Durchschlagskraft. Wernitz ist enttäuscht und betont: „Leider haben wir es unseren Gegnern viel zu einfach gemacht. Im Spiel haben mein Co-Trainer Mark Nahrstedt und ich viele Hinweise gegeben, die leider nicht immer umgesetzt wurden.“