Volleyball, Frauen-Regionalliga Kiss führt die Volleyballerinnen an

Vor dem Heimspiel legten die Volleyballerinnen fest, dass sie weiterhin von ihrer Kapitänin Diana Kiss angeführt werden. Obwohl sich die Außenangreiferin mit ihren 47 Jahren schon in fortgeschrittenem Alter befindet, verfügt sie nach wie vor über ein hohes Leistungsvermögen auf dem Feld. „Die Mannschaft wollte Diana in ihrem Amt bestätigen“, erklärt Co-Trainer Mark Nahrstedt. „Sie ist schon seit einer gefühlten Ewigkeit dabei, aber sie hat noch viel Lust auf unser Projekt. Wir sind froh darüber, dass wir sie haben, weil sie viel Routine und Erfahrung in das Team bringt.“ MTV-Trainer Kai Vogel wählte Kiss sogar zur besten Spielerin.