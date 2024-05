Skaterhockey-Pokal SG Langenfeld Devils sind im Pokal gegen Essen chancenlos

Die Gastgeber gingen früh mit 1:0 (2.) in Führung, ehe die Langenfelder durch einen sehr ansehnlichen Treffer von Lars Bröhl zum 1:1 (3.) ausgleichen konnten. Danach traf der Favorit jedoch gleich fünfmal (7./12./16./16./20.). Schmitz betonte: „Wir wussten zwar, dass wir als Außenseiter nach Essen fahren würden, aber wir wollten den Gegner so lange wie möglich ärgern. Am Anfang haben wir unsere Sache auch noch sehr ordentlich gemacht. Dann wurde es für uns immer schwieriger, was auch der personellen Situation geschuldet war.“