2. Skaterhockey-Bundesliga Devils rutschen ans Tabellenende

Vor dem Spiel hatte Thomas Stutz das Team in Richtung des direkten Konkurrenten Düsseldorf Rams II verlassen. „Thomas hat die Entscheidung für sich getroffen. Innerhalb der Mannschaft kam er wohl nicht mehr richtig zurecht. Wir legen ihm keine Steine in den Weg und respektieren seine Entscheidung“, betonte Schmitz. Verteidiger Alexander Brendel musste wegen eines Urlaubs passen. Dagegen kehrte der spielende Co-Trainer Jannik Jopek nach seiner Knieverletzung in den Kader zurück.