2. Skaterhockey-Bundesliga Devils gehen in Hilden unter

In dem emotionalen Derby lieferten sich die Kontrahenten harte Zweikämpfe. „Die Hildener haben gut gespielt“, lobt der Coach. „Sie haben auch in dieser Phase immer wieder schnelle Tore gemacht. Leider hat Lars Bröhl zweimal eine Fünf-Minuten-Strafe kassiert, sodass für ihn das Spiel schon relativ früh beendet war. Wir mussten einen neuen Spieler einwechseln, der dann die zweite Fünf-Minuten-Strafe von Lars abgesessen hat. Dadurch waren wir dann in Unterzahl.“ Die Flames spielten sich in einen Rausch und erzielten acht Treffer (21./24./26./28./29./37./37./39.).