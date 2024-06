2. Skaterhockey-Bundesliga Devils setzen ihren Negativlauf fort

Die SG Langenfeld Devils (SGL) befinden sich in der 2. Skaterhockey-Bundesliga Süd weiter in der Krise, denn das 4:5 (2:1, 2:2, 0:2) bei den Düsseldorf Rams II markierte bereits die vierte Niederlage in Folge, zudem gab es ein 2:18 im Achtelfinale des ISHD-Pokals beim Erstligisten ESC Moskitos Essen. „Ich habe wieder ein enges Spiel erlebt, in dem die Kräfteverhältnisse sehr ausgeglichen waren. Wir haben wieder einmal sehr viel investiert, leider konnten sich die Jungs nicht für ihren Fleiß belohnen“, sagte Cheftrainer Tim Schmitz.