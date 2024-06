2. Skaterhockey-Bundesliga Devils müssen eine Einheit sein

Die SG Langenfeld Devils (SGL) wollen nach vier Niederlagen in der 2. Skaterhockey-Bundesliga Süd in Serie nun im Derby am Samstag (19 Uhr) bei den Hilden Flames die Trendwende einleiten. „Trotz der vergangenen Negativerlebnisse müssen wir mit einer breiten Brust nach Hilden reisen. Nur wenn wir über ein großes Selbstvertrauen verfügen, können wir dort bestehen. Davon bin ich überzeugt“, betont Cheftrainer Tim Schmitz.