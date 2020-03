Skaterhockey : Saisonstart der Langenfelder Devils verzögert sich

Langenfeld Mit 20 Spielern ist der Kader der SG Langenfeld Devils für die anstehende Saison in der 2. Skaterhockey-Bundesliga ausgeglichener besetzt als zuletzt, darum wollen sie unter die ersten Vier kommen. Der Start gegen Kassel fällt indes ins Wasser.

Auch in seiner 20. Saison in Folge bereitet Thomas Schütt die SG Langenfeld Devils (SGL) akribisch vor. Eigentlich sollte das Team am Sonntag in die neue Saison der 2. Skaterhockey-Bundesliga Süd starten, aber daraus wird wohl nichts: Laut Schütt ziehen die TGW Kassel Wizzards ihr Team zurück. Momentan könnten die Kasseler nur auf rund sechs Akteure zurückgreifen können, da ihre Eishockey-Profis noch verhindert sind. Schütt hat Verständnis: „Wenn die Kasseler nicht zurückgezogen hätten, wären auf sie wohl große Strafen zugekommen. Wenn man für den Ausfall eines Spiels verantwortlich ist, muss man 500 Euro zahlen und weitere Gelder als Entschädigung bereitstellen.“