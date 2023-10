Skaterhockey, Regionalliga West SGL-Devils sind zurück in der 2. Liga

Gleich in seiner ersten Saison als Trainer der Devils feierte Schmitz den Aufstieg in die 2. Bundesliga. „In dieser Woche trainieren wir noch einmal locker und dann machen wir eine große Party in Langenfeld“, sagte der Coach. „Wir wollen diese Aufbruchsstimmung und Euphorie mit in die zweithöchste Spielklasse Deutschlands nehmen. Uns hat so stark gemacht, dass wir als Team aufgetreten sind, in dem jeder für den anderen gearbeitet hat. Trotz unserer vielen Qualitäten dürfen wir uns in der 2. Liga nicht mehr so viele Fehler erlauben, weil sie wesentlich stärker als die Regionalliga ist.“