Skaterhockey, Regionalliga-West Devils können sich zum Meister krönen

Seit Tagen fiebern die SG Langenfeld Devils (Devils) der Partie am Sonntag (19 Uhr) beim Crefelder SC III entgegen. Mit einem Sieg im letzten Spiel in der Skaterhockey-Regionalliga West können sie den sofortigen Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga Süd schaffen. „Es war sehr enttäuschend für uns, dass wir am letzten Spieltag der Vorsaison abgestiegen sind, weil wir gegen die Hilden Flames verloren haben. Natürlich wollen wir so schnell wie möglich wieder in die zweithöchste Spielklasse Deutschlands zurückkehren“, sagt Chefcoach Tim Schmitz.