2. Skaterhockey-Bundesliga Devils müssen mental stabiler sein

Momentan befinden sich die SG Langenfeld Devils (SGL) in der schwierigsten Phase der bisherigen Saison. Schließlich mussten sie zuletzt drei bittere Niederlagen hintereinander in der 2. Skaterhockey-Bundesliga Süd einstecken. Am Samstag (19 Uhr) will die Mannschaft von Cheftrainer Tim Schmitz bei den Düsseldorf Rams II die Trendwende schaffen. „Wir erwarten ein sehr schwieriges Spiel“, betont Schmitz jedoch. „Im Vergleich zum letzten Spiel müssen wir uns deutlich steigern. Ansonsten werden wir am Samstag wieder als Verlierer die Halle verlassen.“