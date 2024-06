2. Skaterhockey-Bundesliga Devils peilen Sieg in Kaarst an

Bislang hatte der Aufsteiger SG Langenfeld Devils (SGL) fünf Partien in der 2. Skaterhockey-Bundesliga Süd – und es waren allesamt Heimspiele. Die Bilanz von vier Punkten ist durchaus ausbaufähig. In ihrem ersten Auswärtsspiel sind die Devils am Samstag (16.30 Uhr) bei den Crash Eagles Kaarst II gefordert. „Wir treffen auf einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt“, betont SGL-Cheftrainer Tim Schmitz. „In diesem wichtigen Spiel wollen wir unbedingt einen Sieg holen. Dafür müssen wir in der Defensive sicherer agieren und vorne unsere Torchancen besser nutzen.“