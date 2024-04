2. Skaterhockey-Bundesliga Devils erwarten den ersten Sieg

Für den Aufsteiger SG Langenfeld Devils lief der Saisonstart in der 2. Skaterhockey-Bundesliga überhaupt nicht nach Plan: Er verlor beide Heimspiele, gegen die Hilden Flames (6:10) und den TV Augsburg (4:6). Am Sonntag (13.30 Uhr, Halle Konrad-Adenauer-Gymnasium) will die Mannschaft von Cheftrainer Tim Schmitz im dritten Heimspiel gegen den RRV Bad Friedrichshall den ersten Saisonsieg holen. „Es handelt sich zwar auch um einen Aufsteiger, für uns ist Bad Friedrichshall aber ein unbekannter Gegner, weil er vorher in einer anderen Regionalliga-Staffel als wir gespielt hat“, erklärt Schmitz.