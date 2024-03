Auftakt in die 2. Bundesliga Devils starten in das Abenteuer 2. Bundesliga

Nachdem sie souverän die Meisterschaft in der Regionalliga West erreicht haben, starten die SG Langenfeld Devils (SGL) mit dem Heimspiel am Sonntag (18 Uhr, Halle Konrad-Adenauer-Gymnasium) gegen die Hilden Flames in die neue Spielzeit der 2. Skaterhockey-Bundesliga Süd. „Wir verspüren riesige Vorfreude“, sagt Devils-Chefcoach Tim Schmitz. „Einerseits können wir endlich wieder in der 2. Liga spielen. Andererseits stehen wir direkt vor einem ganz besonderen Derby. Weil meine Spieler gleich doppelt motiviert sind, muss ich als Trainer nicht mehr viel machen.“