2. Skaterhockey-Bundesliga Devils rechnen sich etwas aus

Langenfeld · Der Aufsteiger SG Langenfeld Devils empfängt in der 2. Skaterhockey-Bundesliga am Samstag in seinem erst zweiten Saisonspiel den Bundesliga-Absteiger TV Augsburg, hat aber einen klaren Matchplan.

06.04.2024 , 05:15 Uhr

Devils-Co-Trainer Jannik Jopek wird vom Tor gestoppt. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Julian Schmitt