Skaterhockey, 2. Bundesliga Aufsteiger SG Langenfeld Devils will sofort nachlegen

Nach dem ersten Saisonsieg gegen den RRV Bad Friedrichshall (13:1) wollen die SG Langenfeld Devils (SGL) am Sonntag (13 Uhr, Halle Konrad-Adenauer-Gymnasium) gegen den HC Merdingen nachlegen. „Wir gehen mit klaren Erwartungen in dieses schwierige vierte Heimspiel. In erster Linie geht es wieder darum, kompakt und gut zu stehen. Die Jungs sollen gute Pässe spielen und durch geschicktes Verhalten den Gegner so groß wie möglich unter Druck setzen. Wenn wir uns Torchancen erspielen, sollten wir diese auch konsequent nutzen“, betont Devils-Cheftrainer Tim Schmitz.