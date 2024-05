Skaterhockey, 2. Bundesliga Devils-Coach Schmitz trifft auf seinen Ex-Klub

Die SG Langenfeld Devils (SGL) stehen am fünften Spieltag der noch jungen Saison in der 2. Skaterhockey-Bundesliga Süd vor einer erheblichen Herausforderung, wenn sie am Samstag (16.30 Uhr, Halle Konrad-Adenauer-Gymnasium) auf die Düsseldorf Rams II treffen. „Wir haben natürlich wieder viel Respekt vor dem Gegner, aber wir müssen uns auch auf unsere eigenen Qualitäten besinnen. Für mich ist es zentral, dass die Jungs am Samstag wieder in der Lage sind, das eigene Spiel umzusetzen. Wenn uns das gelingen sollte, könnten wir wieder erfolgreich sein“, betont Trainer Tim Schmitz.