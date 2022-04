2. Skaterhockey-Bundesliga : Devils steigern sich und holen die ersten drei Punkte

Tommi Melkko (vorn) war froh, den Devils helfen zu können. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld In der 2. Skaterhockey-Bundesliga holt die SG Langenfeld einen Sieg gegen Spaichingen und unterliegt Meisterschaftsfavorit Atting nur knapp. Das ist eine Steigerung gegenüber dem Saisonstart.

Von Fabian Schmitt

Zuletzt hatte Thomas Schütt klare Worte gefunden. Nach den enttäuschenden Partien zum Saisonauftakt gegen die Crash-Eagles Kaarst II (3:11) und die Hilden Flames (3:9) stellte Schütt fest, dass die SG Langenfeld Devils (SGL) in der 2. Skaterhockey-Bundesliga Süd noch nicht die richtige Einstellung zeigen würden. Durch intensive Trainingseinheiten in den vergangenen beiden spielfreien Wochen wollte Schütt eine Leistungssteigerung herbeiführen – was am vergangenen Doppelspieltag tatsächlich gelang. Die Devils zeigten sich sowohl beim 9:4 (6:0, 1:1, 2:3) gegen die Badgers Spaichingen als auch beim 4:6 (0:2, 2:3, 2:1) gegen den ICH Atting deutlich verbessert.

Dass Schütt nun seiner Mannschaft das eine oder andere Kompliment machte, war kein Wunder. „Die Jungs haben super als Einheit zusammengespielt“, lobte der Coach. „Die Mannschaft war von der ersten Minute an dazu bereit, gemeinsam zu arbeiten und zu kämpfen. Wir können mit drei Punkten aus zwei Spielen zufrieden sein, weil Atting ohnehin die Meisterschaft gewinnen wird.“ Durch den wichtigen Erfolg gegen Spaiching kletterten die Posthornstädter vom letzten Platz auf Rang sechs (drei Punkte).

Die Langenfelder konnten sich auch deshalb steigern, weil sich ihre Personalsorgen zuletzt verkleinert hatten. So kehrte etwa Stammkeeper Florian Moths nach ausgestandener Erkrankung zurück. Nach seiner Verletzung war auch Routinier Tommi Melkko gegen Spaichingen wieder einsatzfähig. „Tommi hat sich wahnsinnig darüber gefreut, dass er uns nach langer Auszeit wieder unterstützen konnte. Mit seiner Ruhe war er für unsere sehr junge Mannschaft eine riesige Hilfe“, betonte Schütt.

Mit viel Engagement spielten sich die Hausherren gegen Spaichingen phasenweise in einen Rausch. Durch die Treffer von David Beckmann (2.), Tim Wilmshöfer (2.), Alexander Brendel (3.), Marius Limper (11./20.) und Jannik Jopek (20.) führte die SGL bereits im ersten Durchgang mit 6:0. Nach dem 1:6-Anschluss (39.) stellte Jopek den alten Abstand wieder her – 7:2 (33.). Im dritten Abschnitt verwertete Limper die Vorarbeit von Timo Charwat zum 8:1 (45.), bevor die Badgers zuschlugen (46.). Nach dem Treffer von Wilmshöfer (46.) verkürzten die Gäste zum 4:9 (55./60.).

Im Duell mit Atting waren die Rollen unterschiedlich verteilt. Während die Devils einen Platz im Mittelfeld anstreben, wollen die Bayern in die erste Bundesliga aufsteigen. Schütt war zufrieden: „Wir haben in der Defensive sehr gut gearbeitet. Zwar waren wir die fleißigere Mannschaft, aber wir hatten nicht das Glück auf unserer Seite. Wir sind leider häufig am Pfosten gescheitert oder haben knapp neben das Tor geschossen.“

Nach den frühen Gegentreffern (5./13.) verkürzte Limper auf Vorlage von Kilian Echstenkämper auf 1:2 (21.). Anschließend erhöhten die Gäste auf 4:1 (22./29.), ehe auch Wilmshöfer traf (31.). Trotz des 2:5 (34.) gaben die Devils nicht auf, sondern kamen durch Wilmshöfer (45.) und Limper (52.) auf 4:5 heran. Weil Keeper Moths aus dem Tor geeilt war, konnte Atting das 6:4 (59.) erzielen. „Wir haben eine tolle Mannschaft wie Atting an den Rande einer Niederlage gebracht“, stellte Schütt fest. Nach der Spielpause treten die Devils am 30. April beim HC Merdingen und am 1. Mai in Spaichingen an.