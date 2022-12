Handball, Regionalliga Auf diese Säulen kann die SGL bauen

Christian Paul will keine Zeit verplempern. Zwar steht in diesem Jahr kein Spiel mehr an, doch bis zu den Weihnachtstagen trainieren die Handballer der SG Langenfeld beinahe durch. Und auch zwischen den Jahren soll nur kurz durchgepustet werden. Schließlich gebe es in seinem Team noch „so viele Baustellen“, analysiert der Trainer: „Ich möchte uns weiterentwickeln. Wochen, in denen wir uns nicht auf den Gegner konzentrieren müssen, sind dafür perfekt.“