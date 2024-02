Volleyball, Regionalliga SGL beherrscht den Spitzenreiter

Dass Kapitänin Diana Kiss vom Außenangriff in die Mitte wechselte, zahlte sich bereits im ersten Satz aus. Durch die starken Services von Felicitas Christ führte die SGL schon früh mit 4:0 und gab weiterhin den Ton an – 11:7. „Zwar kam der Tabellenführer in dem durchaus offenen Schlagabtausch nun etwas besser ins Spiel, aber wir haben unseren Vorsprung nicht mehr hergegeben. Arnika Lorenz hat uns als Libera sehr viel Stabilität gegeben“, sagte Wernitz. Nach dem 23:18 machte Langenfeld drei Eigenfehler, doch am Ende schlugen die Gäste einen Aufschlag ins Aus – 25:22.