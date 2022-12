Volkleyball, Oberliga SGL-Volleyballerinnen siegen klar

Nach ihrer Erkrankung bekam Monika Litwin im zweiten Abschnitt wieder Spielpraxis, indem sie für die Zuspielerin Zandt eingewechselt wurde. „Man hat gesehen, dass sich Monika in der sehr kalten Sporthalle einfinden musste. Am Anfang war sie nicht so stark, wie wir es von ihr gewohnt sind“, fand Wernitz. Dennoch konnten die Langenfelderinnen die durchaus kurzen Ballwechsel immer wieder für sich entscheiden – 10:2, 15:12.