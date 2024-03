Handball, Regionalliga SGL dreht klaren Rückstand in einen Sieg

Eine Antwort fand niemand. Wie die Handballer der SG Langenfeld diese Partie noch gedreht hatten, war am Freitagabend in der Halle am Konrad-Adenauer-Gymnasium das große Rätsel. An der Lösung waren die Grün-Weißen nach dem 33:31 (15:19) gegen TuSEM Essen II allerdings nicht interessiert, die zwei Punkte im Abstiegskampf nimmt dem kriselnden Regionalligisten auch ohne eine sinnvolle Erklärung niemand mehr. „Das ist eben unsere Mannschaft dieses Jahr“, sagte SGL-Trainer Lennart Mentges, der den erst vierten Saisonsieg des Schlusslichts mit einer bemerkenswerten Ruhe zur Kenntnis nahm, trocken. Wenn sein Team so spiele, wie in den letzten rund 20 Minuten der Partie gegen Essen, „dann wird es für jeden Gegner dieser Liga schwer“.