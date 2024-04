Abstiegskampf der Handball-Regionalliga SGL siegt und hat wieder Hoffnung

Am Ende – na klar – war es für die Langenfelder noch mal nervenaufreibend. Durchgehend hatte der Handball-Viertligist am Samstagabend im Duell mit dem TSV Bayer Dormagen II in Führung gelegen, mal mit vier Toren, mal mit dreien. Kurz vor Schluss machte es das Team von Trainer Markus Becker dann aber nochmal spannend: Die Gäste waren plötzlich auf einen Treffer dran – eine Situation, die Langenfeld in dieser Spielzeit nur zu oft hatte einbrechen lassen.