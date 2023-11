Handball, Regionalliga SGL schlägt den Spitzenreiter

Markus Becker sah die Erleichterung in den Augen jedes einzelnen Spielers. „Da ist bei allen ein riesiger Stein vom Herzen gefallen“, sagte der Trainer des Handball-Regionalligisten SG Langenfeld (SGL) nach dem 34:33 (19:15) gegen Tabellenführer HG LTG/HTV Remscheid – diesem ersten so ersehnten Saisonsieg im zehnten Spiel. Der Sportliche Leiter Dennis Werkmeister, dessen gutes Gefühl von vor dem Spiel sich am Samstagabend bestätigte, sprach von einem „Befreiungsschlag“.