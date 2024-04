Erfolg für SG Langenfeld SGL-Volleyballerinnen holen den Pokal

Obwohl Außenangreiferin Carlotta Kauka wegen ihres Studiums bereits nach Luxemburg gezogen ist, nahm sie den Weg in die Sporthalle in Düsseldorf auf sich. Dagegen musste Mittelblockerin Felicitas Christ verletzt passen. „Im Halbfinale gegen die Düsseldorferinnen war ein Klassenunterschied erkennbar“, fand Wernitz. „Mit unseren starken Blockaktionen und harten Aufschlägen haben wir das Spiel entschieden. Zwar haben wir unsere Zuspielerinnen Carina Zandt und Alexa Leimbach immer wieder gewechselt, aber die Qualität nahm zu keinem Zeitpunkt ab. Der Start war also sehr gut.“