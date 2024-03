Handball, Regionalliga SGL mit Stimmung und Kampf zum Sieg

Das Publikum zählte die letzten Sekunden herunter, und kurz bevor die Zuschauer bei „Nuuuull“ angekommen waren, riss Markus Becker die Arme in die Höhe und ließ einen Urschrei los. Seine Spieler stürmten wenige Augenblicke später auf das Feld zu Torwart-Gigant Marco Faust, es wurde geschrien, gehüpft und sogar ein wenig getanzt. Der Jubel der Regionalliga-Handballer der SG Langenfeld wäre auch als Klassenerhalts-Party durchgegangen. So groß war die Erleichterung über das 35:30 (16:14) gegen den HC Weiden, dem dritten Spiel in Folge, in dem die Grün-Weißen nun punkteten.