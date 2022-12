Handball, Regionalliga Die SGL ist nun voll im Soll

Christian Paul gab beim Mannschaftsabend den Fahrer, aber das Feiern ließ er sich trotzdem nicht nehmen. „Insgesamt fühlt es sich richtig gut an – wie es im Moment läuft, aber auch perspektivisch“, fasst der Trainer des Handball-Regionalligisten SG Langenfeld seine Gemütslage am Folgemorgen zusammen. Vor dem fröhlichen Beisammensein der ersten Männer-Mannschaft hatte es am Freitag den sechsten Saisonsieg im zwölften Spiel gegeben, mit 31:29 (13:11) beim Bergischen HC II. „Es ist geil für uns, dass wir auch da die Punkte geholt haben“, freut sich Paul mit etwas Abstand. Denn er und die SGL dürfen schon vor dem Jahresabschluss am kommenden Samstag gegen TuSEM Essen II auf eine gelungene Halbserie blicken. Langenfeld steht einen Spieltag vor der Winterpause mit 13:11 Punkten viel besser da, als es viele im und um den Verein erwartet haben. „Unser Ziel war es, mit einem ausgeglichenem Punktekonto in die Winterpause zu gehen“, verrät der Coach. Das ist dem Rekord-Amateurpokalsieger nun nicht mehr zu nehmen. Auch Kapitän Aaron Winter ist zufrieden: „Wir sind voll im Soll. Es kann ein sehr guter Hinrundenabschluss werden.“