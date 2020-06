Volleyball : SGL bastelt am Kader der Volleyballerinnen

Langenfeld Die Regionalliga wurde aufgrund der Coronavirus-Pandemie von elf auf 14 Teams aufgestockt. Bei den Langenfelderinnen von Trainer Michael Wernitz hat sich vor allem auf der Zuspiel-Position etwas getan.

Das Ende naht. Nach der fast drei Monate langen Corona-Pause wollen die Regionalliga-Volleyballerinnen der SG Langenfeld (SGL) in den kommenden Tagen wieder ins Training einsteigen. Momentan bereitet sich die Mannschaft darauf vor, die von der Stadt Langenfeld getroffenen Regeln zum Infektionsschutz einhalten zu können, unter anderem müssen Teilnehmerlisten angefertigt werden, damit etwaige Infektionsketten nachverfolgt werden können. „Wir sind froh, dass es bald wieder losgehen kann“, betont SGL-Trainer Michael Wernitz, der sich zuvor noch im Urlaub in den Alpen befindet.

„Bei Frauen ist es besonders wichtig, dass Monika gleich in unser Gruppen-Gefüge passte“, erklärt Wernitz. „Sie trat sehr offen auf, ohne dabei dominant zu wirken. Die Integration läuft schon jetzt sehr erfreulich an.“ Darüber hinaus verfügt Littum über ein hohes Spielverständnis und eine enorme Passgenauigkeit. In der polnischen Zweiten Liga konnte sie bereits hochwertige Erfahrungen sammeln.

Auf der anderen Seite sucht sich Sanders nun eine neue Herausforderung. Das 19 Jahre junge Talent möchte unbedingt auf Dauer Spielpraxis sammeln, was in Langenfeld bereits in der vergangenen Saison nicht gelang. In der Jugend des VC Allbau Essen konnte sie immerhin parallel durch ihre gute Übersicht einige Akzente setzen. „Ich habe Lara gesagt, dass ich Monika und Carina vorne sehe, aber dass der Wettbewerb eröffnet ist. Lara hatte es bei uns schwer, weil wir durch unsere schlechte Annahme schnelle und spritzige Zuspielerinnen brauchen“, betont Wernitz. Nun kämpfen Zandt und Littum um den Platz im Zuspiel.