Fußball : SFB-Cheftrainer Salah El Halimi stellt sich vor seine Mannschaft

Monheim Es hat was von einer Ferndiagnose. Salah El Halimi, der krankgeschriebene Cheftrainer des Oberligisten SF Baumberg (SFB), muss sich nach einer Bandscheiben-Operation noch schonen. Auf der anderen Seite ist er mit seinen Co-Trainern oder den Spielern per Telefon oder Mail im ständigen Austausch.

El Halimi hat sich ein Urteil gebildet: „Die Jungs kriegen im Moment mehr an Kritik ab, als es sein muss.“ Soll heißen: Viel, was derzeit nicht oder nur mit Störungen laufe, sei dem personellen Umständen geschuldet. Ein Beispiel sei die Viererkette, die mal aus Dominik Cikac, Patrick Jöcks, Kosi Saka und Barkin Cömert habe bestehen können. Die standen aber aus verschiedenen Gründen zuletzt nicht zur Verfügung – oder sie sind gerade auf dem Weg zurück in die Mannschaft. Ähnliches gelte fürs Mittelfeld, in dem Alon Abelski als Top-Vorlagengeber 2018/2019 nach einer Verletzung noch nicht wieder in Bestform sein kann und Roberto Guirino vorläufig gar nicht mitmischen darf.