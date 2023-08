Fußball, Bezirksliga Reusrath macht den Fehlstart in Baumberg perfekt

Zusätzlich musste der SCR kurzfristig das Abwehrzentrum verändern. Die Stammkräfte Leo de Rubertis und Fabian Steinhäuser probierten es zwar trotz Erkältung, doch schon während des Aufwärmens warfen beide Spieler das Handtuch. Insgesamt machten die Reusrather laut ihrem Trainer zu viele individuelle Fehler und waren bei Standardsituationen des Gegners nicht wach genug. So rollte etwa eine flache Eckballvariante der Baumberger vor dem 0:2 durch den Sechzehnmeterraum der Gäste. „Schlechter kann man nicht in die Saison starten“, urteilte Schobhofen, „wenn wir so weiterspielen, dann werden wir keinen Sieg holen.“ Selbstvertrauen will sein Team im Kreispokal Solingen am Mittwoch (20.10 Uhr, Jahn­stadion) beim VfB Langenfeld tanken. „Alles andere als ein Weiterkommen wäre peinlich“, betonte Schobhofen.