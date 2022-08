Fußball, Bezirksliga : Berghausen will den ersten Sieg

Björn Hill hütet am Sonntag das Berghausener Tor. Foto: Moritz Alex/Fupa.net

Langenfeld/Monheim In der Fußball-Bezirksliga empfängt der SSV Berghausen den auch sieglosen Dabringhausener TV. Die SFB-Reserve empfängt Aufsteiger Burscheid, der HSV Langenfeld hat Wuppertal zu Gast.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tobias Brücker

So sieht es vor dem dritten Spieltag in der Fußball-Bezirksliga bei den hiesigen Vertretern SSV Berghausen, HSV Langenfeld und der Reserve der Sportfreunde Baumberg aus.

SF Baumberg II – BV Burscheid Obwohl mit Burscheid am Sonntag (15 Uhr) ein Aufsteiger in Baumberg zu Gast ist, sehen sich die Hausherren nicht als Favorit. Der Respekt vor dem vermeintlichen Underdog ist groß. Immerhin verloren die Burscheider am vergangenen Wochenende gegen Landesliga-Absteiger SV Solingen nur knapp mit 2:3. „Ich denke, das wird ein Spiel auf Augenhöhe“, sagt SFB-Coach Frank Stoffels. „Die Burscheider werden kompakt stehen, sind aber auch nach vorne gefährlich. Zwei Tore gegen Solingen muss man erstmal schießen. Es erwartet uns ein heißer Tanz.“

Burscheid, so nimmt Stoffels an, wird früh pressen und das Heil in Zweikampfstärke und Robustheit suchen. Von seiner Mannschaft möchte er daher, dass sie bessere spielerische Lösungen gegen Druck findet als noch in Dabringhausen, wo es allerdings einen 3:0-Erfolg gab, und die Einstellung aus den ersten beiden Partien auf den Rasen bringt. Dort kann Angreifer Biagio Rizzelli rund sechs Wochen nicht stehen: Er hatte sich im Spiel gegen Berghausen die Schulter ausgekugelt und wird am 15. September operiert. Durch den Ausfall von Mario Stoffels (Knie), muss der Trainer in der Sturmspitze kreativ werden.

HSV Langenfeld – Bayer Wuppertal Beim HSV Langenfeld kehrt zum Heimspiel gegen Wuppertal am Sonntag (15.15 Uhr) Cheftrainer Salvatore Grillo aus dem Urlaub zurück. Die Ein- und Aufstellung der Mannschaft wird laut seines Vertreters, Sebastian Tiburtius, aber noch mal Teamarbeit sein. „Ich werde meine Beurteilung abgeben, die Startaufstellung machen, und dann machen wir das während des Spiels gemeinschaftlich“, sagt der Langenfelder Co-Trainer.

Mit dem kommenden Gegner erwartet er ein kampfbetontes Aufeinandertreffen. Schließlich konnte Bayer Wuppertal bisher keines seiner beiden Partien gewinnen. „Die Wuppertaler wollen ihren ersten Dreier, darauf habe ich die Jungs eingestellt.“ Eine Möglichkeit sieht Tiburtius im Defensivverhalten der Gäste. Mit je drei Gegentoren scheint dieses bisher nicht sattelfest. Tiburtius: „Ich denke schon, dass sie hinten anfällig sind, und wir werden schauen, dass wir sie direkt unter Druck setzen.“ Dem HSV stehen alle Spieler zur Verfügung.

SSV Berghausen – Dabringhausener TV In Berghausen kommt es am Sonntag (15.30 Uhr) zum Duell zweier in dieser Saison noch siegloser Mannschaften. Bei den Hausherren kam zwar eine Prise Pech dazu, diese Ausrede lässt Übungsleiter Jörn Heinmann aber nicht gelten. Er betont: „Wir nehmen uns selber aus dem Spiel – durch Unkonzentriertheit, Disziplinlosigkeit und Ungenauigkeit. Wenn wir dagegen unsere Tugenden weiter an den Tag gelegt hätten, wäre das nicht passiert. Aber das ist kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken.“