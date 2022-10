Fußball, Bezirksliga : Grillo verlässt den HSV vor dem Derby

Salvatore Grillo, hier noch in Aktion für den HSV Langenfeld, muss sein Traineramt beim Fußball-Bezirksligisten nun aufgeben, weil er beruflich bedingt nach Süddeutschland zieht. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim Paukenschlag beim HSV: Der Langenfelder Trainer Salvatore Grillo verändert sich beruflich und ist schon Sonntag im Derby gegen die SFB-Reserve nicht mehr dabei. Die hat es ohnehin schwer und durch ihre Niederlage den Druck auf den SSV Berghausen erhöht.

Bayer Wuppertal – SF Baumberg II 3:0 (1:0). Im Nachholspiel verlor die Reserve der Sportfreunde beim Tabellenschlusslicht enttäuschend deutlich. Die Niederlage markiert die fünfte Pleite in Folge. Dementsprechend enttäuscht und besorgt zeigte sich Übungsleiter Frank Stoffels. Er bezeichnete das 0:3 als verdient und betonte: „Man hat gesehen, dass der Gegner den Abstiegskampf angenommen hat und wir uns im Kopf noch im gesicherten Mittelfeld gefühlt haben.“

Dass seine Elf nicht wach genug agierte, zeigte sich bereits nach zwei Minuten. Trotz ausdrücklicher Warnungen vor der frühen Ausrichtung der Hausherren gerieten die SFB sogleich in Rückstand. Die taktische Ausrichtung, berichtete Stoffels, war damit sofort hinfällig. Offensiv blieben die Gäste weitestgehend farblos. Lediglich in Ansätzen zeigten sie Torgefahr, einzig die Chancen von Eric Hellwig und Yannick Krohn waren erwähnenswert. So baute Wuppertal die Führung im zweiten Spielabschnitt zunächst aus (56.) und verwandelte einen Elfmeter zum Endstand (76.). SFB-Verteidiger Roken Tchouangue sah im Zuge dessen aufgrund seines Foulspiels die Gelb-Rote-Karte. Sie zeugte von der fehlenden Cleverness der Baumberger, die sich von der teils überharten Gangart der Gastgeber den Schneid abkaufen ließen. „Das war ein herber Rückschlag“, gestand Stoffels ein.

SFB: Litschko – Kamau, Ouro-Sama, Tchouangue, El Amrani (70. Wieczorek), Ghebressulasie, Hellwig, Klatt, Krohn, Nawrath (62. Stoffels), Scharpel (84. Kiwitt). Besonderes Ereignis: Gelb-Rote Karte für Tchouangue.

HSV Langenfeld – SF Baumberg II. Nach dem enttäuschenden Auftritt der Sportfreunde-Reserve im Nachholspiel bei Bayer Wuppertal hatte die Mannschaft von Trainer Frank Stoffels nur wenig Zeit, sich auf das Derby beim HSV Langenfeld vorzubereiten. Stoffels betrachtet die Entwicklung seiner Auswahl mit Sorge. So hoch die Emotionen nach dem guten Saisonstart flogen, so tief sind sie nun wieder gefallen. Er sagt: „Wir sind auf dem Boden der Tatsachen angekommen.“ An einem Umstand allein sei die Ergebniskrise nicht festzumachen: „Da kommt viel zusammen“, berichtet er und ergänzt: „Es muss in die Köpfe, in welcher Situation wir uns befinden.“ In Langenfeld wollen die SFB kompakt tief stehen und den HSV das Spiel machen lassen. Durch die Rückkehrer Leon Wieczorek, Chanon Kiwitt, Hendrik Pitsch und Athenasios Melas erhofft sich Stoffels einen neuen Funken.

Beim HSV wiederum gab es am Dienstag einen Paukenschlag: Übungsleiter Salvatore Grillo hört auf. Ihn zieht es aus beruflichen Gründen nach Süddeutschland. HSV-Sportleiter Daniel Gerhardt und Co-Trainer Heiko Schornstein übernehmen für den Übergang den Posten. Die Suche nach einem neuen Trainer läuft, wie Schornstein berichtet: „Das läuft auf Hochtouren. Es soll so schnell wie möglich ein Nachfolger gefunden werden.“ Zunächst aber liege der Fokus auf dem Duell mit Baumberg, das nicht nur für HSV-Verteidiger und Ex-SFB-Coach Sven Steinfort ein besonderes ist: „Das ist ein Nachbarschaftsduell, da zählt der Tabellenplatz nicht“, kündigt Schornstein an. Das Derby steigt am Sonntag, 15.30 Uhr.